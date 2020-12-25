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Номер извещения
32009823016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Серверные комплектующие (Извещение №186/47-2020).
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
19.12.2020 10:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 216-22-44
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стребков А Д
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Серверные комплектующие. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823016Подведение итогов не позднее Серверные комплектующие. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Серверные комплектующие. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).
Начальная цена
9 284,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка серверных комплектующих в количестве 14 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязуется за свой счет, своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, со всеми необходимыми сопроводительными документами и принадлежностями к нему, включая, но не ограничиваясь 1) инструкции, 2) сертификаты соответствия, 3) паспорта, 4) гарантийные талоны (сервисные книжки), и иные документы, подтверждающие качество Товара (на бумажном носителе, при согласии Покупателя - в электронном виде).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
26.20.40
46.51
Документация лота
Кол-во: 14.00000
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