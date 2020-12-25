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    Главная / Торги / Серверные комплектующие (Извещение №186/47-2020).

    Серверные комплектующие (Извещение №186/47-2020).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:1525.12.2020 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823016Дата и время окончания срока приема заявок Серверные комплектующие. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009823016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Извещение 186/47-2020

    Наименование закупки

    Серверные комплектующие (Извещение №186/47-2020).

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    19.12.2020 10:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_СМП_2020.docx

    Часть_IV._Техническое_задание.xlsx

    Часть_V._Проект_договора.doc

    Протокол__186_1_47_2020ЗК.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 216-22-44

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стребков А Д

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Серверные комплектующие. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823016Подведение итогов не позднее Серверные комплектующие. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Серверные комплектующие. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).

    Начальная цена

    9 284,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка серверных комплектующих в количестве 14 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязуется за свой счет, своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, со всеми необходимыми сопроводительными документами и принадлежностями к нему, включая, но не ограничиваясь 1) инструкции, 2) сертификаты соответствия, 3) паспорта, 4) гарантийные талоны (сервисные книжки), и иные документы, подтверждающие качество Товара (на бумажном носителе, при согласии Покупателя - в электронном виде).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара (подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа без замечаний), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату Товара Поставщик обязан выставить в долларах США не позднее момента поставки Товара. Датой выставления счета является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном проектом Договора. В случае задержки предоставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора Сторонами. Поставщик обязуется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара письменно (в том числе электронными видами связи) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. В транспортном средстве Поставщика при доставке должен быть только Товар Покупателя (условие пропускного режима на предприятии). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831134/name/6007f5d13a5903.03101966

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением"

    Кол-во: 14.00000

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