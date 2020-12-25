Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара (подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа без замечаний), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату Товара Поставщик обязан выставить в долларах США не позднее момента поставки Товара. Датой выставления счета является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном проектом Договора. В случае задержки предоставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора Сторонами. Поставщик обязуется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара письменно (в том числе электронными видами связи) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. В транспортном средстве Поставщика при доставке должен быть только Товар Покупателя (условие пропускного режима на предприятии). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.