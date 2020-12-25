Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний), при условии своевременного получения Покупателем счета и счета-фактуры. Счет на оплату Поставщик обязан выставить в евро не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора. В случае задержки выставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки. Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара, в письменной форме (в том числе факсимильной связью или по электронной почте) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. При доставке Товара в транспортном средстве Поставщика (третьего лица) должен быть Товар только Покупателя (условие пропускного режима на предприятии). Заявка направляется по электронной почте или посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала. Датой получения заявки Поставщиком является день, следующий за днем отправки по электронной почте или посредством факсимильной связи заявки Покупателем. В Спецификации указываются ассортимент и максимальное количество Товара, которое Поставщик обязуется поставить по настоящему Договору, при этом поставка Товара осуществляется партиями, по мере возникновения потребности у Покупателя, исключительно по письменным заявкам Покупателя. В заявке должны быть отражены наименование, количество и ассортимент Товара в соответствии со Спецификацией. Допускается неполная выборка Товара Покупателем по ассортименту и количеству. Поставщик обязан поставить Товар в оригинальной упаковке (таре) Производителя Товара, обеспечивающей защиту и сохранность Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки, погрузке, разгрузке и хранения. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации