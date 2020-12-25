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    Главная / Торги / Режущий инструмент ТМ "AMADA" (Извещение№187/47-2020).

    Режущий инструмент ТМ "AMADA" (Извещение№187/47-2020).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:1525.12.2020 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823013Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент ТМ "AMADA". Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009823013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Извещение 187/47-2020.

    Наименование закупки

    Режущий инструмент ТМ "AMADA" (Извещение№187/47-2020).

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    19.12.2020 10:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_СМП_2020.docx

    Часть_IV._Техническое_задание.docx

    Приложение_к_тех.заданию_на_реж.инструмент__AMADA.xlsx

    Каталог_AMADA___Ленточнопильные_полотна_compressed.pdf

    Часть_V._Проект_договора.docx

    Протокол__187_1_47_2020ЗК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 216-22-77

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедьяров Е С

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Режущий инструмент ТМ "AMADA". Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823013Подведение итогов не позднее Режущий инструмент ТМ "AMADA". Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Режущий инструмент ТМ "AMADA". Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV настоящего Извещения) и Проектом договора (Часть V настоящего Извещения).

    Начальная цена

    5 465,26

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка режущего инструмента ТМ «AMADA» в количестве 34 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний), при условии своевременного получения Покупателем счета и счета-фактуры. Счет на оплату Поставщик обязан выставить в евро не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора. В случае задержки выставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки. Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара, в письменной форме (в том числе факсимильной связью или по электронной почте) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. При доставке Товара в транспортном средстве Поставщика (третьего лица) должен быть Товар только Покупателя (условие пропускного режима на предприятии). Заявка направляется по электронной почте или посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала. Датой получения заявки Поставщиком является день, следующий за днем отправки по электронной почте или посредством факсимильной связи заявки Покупателем. В Спецификации указываются ассортимент и максимальное количество Товара, которое Поставщик обязуется поставить по настоящему Договору, при этом поставка Товара осуществляется партиями, по мере возникновения потребности у Покупателя, исключительно по письменным заявкам Покупателя. В заявке должны быть отражены наименование, количество и ассортимент Товара в соответствии со Спецификацией. Допускается неполная выборка Товара Покупателем по ассортименту и количеству. Поставщик обязан поставить Товар в оригинальной упаковке (таре) Производителя Товара, обеспечивающей защиту и сохранность Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки, погрузке, разгрузке и хранения. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828389/name/60017a07179e98.90632273

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 34.00000

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