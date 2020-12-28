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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту и/или техническому обслуживанию транспортных средств марок «Chevrolet», «Ford», «LADA», «TOYOTA», «ВАЗ», «ВИС», «ГАЗ», «УАЗ», «ЭТЦ» для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском

    Оказание услуг по ремонту и/или техническому обслуживанию транспортных средств марок «Chevrolet», «Ford», «LADA», «TOYOTA», «ВАЗ», «ВИС», «ГАЗ», «УАЗ», «ЭТЦ» для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822987Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009822987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту и/или техническому обслуживанию транспортных средств марок «Chevrolet», «Ford», «LADA», «TOYOTA», «ВАЗ», «ВИС», «ГАЗ», «УАЗ», «ЭТЦ» для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    19.12.2020 09:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение___2_к_Техническому_заданию.xlsx

    Проект_договора_на_ТО_и_ремонт.docx

    ТЗ_Услуги_с_приложением.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дурнев Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822987Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.000

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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