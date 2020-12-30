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    Главная / Торги / 461/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка сварочных электродов

    461/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка сварочных электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродовСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    461/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    461/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка сварочных электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 21:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_639__от_01.02.2021.pdf

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочных электродов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродовСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822846Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочных электродовСалават

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822846Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродовСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822846Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродовСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочных электродов

    Начальная цена

    2 008 898,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839526/name/6017ce4220ad78.47514358

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 7.90000

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