Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 458/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка ионообменного фильтра, термодатчика, катионита

    458/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка ионообменного фильтра, термодатчика, катионита

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменного фильтраСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    458/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    458/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка ионообменного фильтра, термодатчика, катионита

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 20:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_650__от_01.02.2021.pdf

    Протокол____Вн_074_01_650__от_01.02.2021.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Изменение_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ионообменного фильтра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 15:30 GMT +311.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменного фильтраСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 15:3011.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048495Дата и время вскрытия заявок Поставка ионообменного фильтраСалават

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 12:0005.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048495Подведение итогов не позднее Поставка ионообменного фильтраСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048495Подведение итогов не позднее Поставка ионообменного фильтраСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменного фильтра

    Начальная цена

    29 236,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839561/name/6017d3ef495767.36453545

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ионообменного фильтра, термодатчика, катионита "

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка термодатчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термодатчикаСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048495Дата и время вскрытия заявок Поставка термодатчикаСалават

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048495Подведение итогов не позднее Поставка термодатчикаСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048495Подведение итогов не позднее Поставка термодатчикаСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термодатчика

    Начальная цена

    7 237,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839562/name/6017d43c41bff6.75466139

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка термодатчика"

    Кол-во:

    Лот 3

    Поставка ионообменного катионита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменного катионита Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048495Дата и время вскрытия заявок Поставка ионообменного катионита Салават

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048495Подведение итогов не позднее Поставка ионообменного катионита Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048495Подведение итогов не позднее Поставка ионообменного катионита Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменного катионита

    Начальная цена

    42 031,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    20.16

    Пластмассы в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка катионита "

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080606
    КО №1169/КО - Поставка деаэраторов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
    КО №1169/КО - Поставка деаэраторов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром...
    593529
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 068 021
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Маркетинговые исследования № 32211079677
    Поставка сварочного аппарата
    Поставка сварочного аппарата
    593388
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 150 001
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Конкурентный отбор № 32211060506
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих и расходных материалов
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку...
    590554
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    148 140
    Лоты:
    1
    Регион:
    Липецкая область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211035672
    Поставка сварочных материалов
    Поставка сварочных материалов
    586297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    367 679
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Запрос предложений № ГП163511
    420/30.03.21/КО/Э Поставка стекла Клингера
    420/30.03.21/КО/Э Поставка стекла Клингера
    465115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.04.2021 15:30(GMT+03:00)
    26 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить