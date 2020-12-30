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    Главная / Торги / Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности

    Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822808Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 20:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_293.doc

    Извещение_293.docx

    Раздел_5_Проект_договора_293.doc

    Раздел_6_Техническое_задание_293.pdf

    Итоговый_протокол_293.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822808Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822808Дата и время вскрытия заявок Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 17:0015.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822808Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822808Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности

    Начальная цена

    4 243 216,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию (Раздел 6 настоящей Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполненных работ в течение 30 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ. Для субъектов МСП: По факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ. Сроки выполнения работ/ оказания услуг: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 1 февраля 2021 года до 31 января 2022 года включительно. Услуги оказываются в соответствии с графиком оказания услуг согласно Приложению № 2 Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    38.21.29.000

    Услуги по утилизации неопасных отходов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    38.11

    Сбор неопасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828386/name/600179c0e9b452.27518035

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор неопасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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