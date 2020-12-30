Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По факту выполненных работ в течение 30 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ. Для субъектов МСП: По факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ. Сроки выполнения работ/ оказания услуг: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 1 февраля 2021 года до 31 января 2022 года включительно. Услуги оказываются в соответствии с графиком оказания услуг согласно Приложению № 2 Договора