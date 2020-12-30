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Номер извещения
32009822808
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 20:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
ukoshechkina@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошечкина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822808Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822808Дата и время вскрытия заявок Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 17:0015.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822808Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822808Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельностиНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по транспортированию отходов производства и потребления с территории подразделений АО «Нижегородский водоканал» с последующим размещением (включая сбор) отходов производства и потребления, или передачей их для сбора и размещения организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности
Начальная цена
4 243 216,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданию (Раздел 6 настоящей Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
38.21.29.000
38.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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