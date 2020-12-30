www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048492
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
458/18.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка ионообменного фильтра, термодатчика, катионита
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 20:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ионообменного фильтра
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048492Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменного фильтраСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048492Дата и время вскрытия заявок Поставка ионообменного фильтраСалават
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048492Подведение итогов не позднее Поставка ионообменного фильтраСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ионообменного фильтра
Начальная цена
29 236,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка термодатчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048492Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термодатчикаСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048492Дата и время вскрытия заявок Поставка термодатчикаСалават
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048492Подведение итогов не позднее Поставка термодатчикаСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термодатчика
Начальная цена
7 237,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
27.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка катионита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048492Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катионитаСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048492Дата и время вскрытия заявок Поставка катионитаСалават
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048492Подведение итогов не позднее Поставка катионитаСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка катионита
Начальная цена
42 031,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.