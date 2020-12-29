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    Главная / Торги / 224/18.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования и запчастей КИПиА

    224/18.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования и запчастей КИПиА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и запчастей КИПиАСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    224/18.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    224/18.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования и запчастей КИПиА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 19:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_627__от_29.01.2021.pdf

    Продление

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и запчастей КИПиА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:30 GMT +329.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и запчастей КИПиАСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822775Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и запчастей КИПиАСалават

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822775Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и запчастей КИПиАСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822775Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и запчастей КИПиАСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и запчастей КИПиА

    Начальная цена

    293 552,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПВК
    Все закупки и тендеры ПВК

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51.5

    Приборы для контроля прочих физических величин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839407/name/6017c06c05a831.37158770

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 16.00000

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