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Номер извещения
ГП048489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-технологических документов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
18.12.2020 20:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-03-75
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
vvbugaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бугаев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дополнение к технологическому проекту разработки Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дополнение к технологическому проекту разработки Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
техническое задание
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по мест контрагентаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
72.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Дополнение к технологической схеме разработки Черничного нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дополнение к технологической схеме разработки Черничного нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
72.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Проект пробной эксплуатации Няхартинского газоконденсатного месторождения ЯНАО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проект пробной эксплуатации Няхартинского газоконденсатного месторождения ЯНАО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
72.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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