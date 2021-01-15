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    Главная / Торги / Выполнение проектно-технологических документов

    Выполнение проектно-технологических документов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048489Дата и время окончания срока приема заявок Дополнение к технологическому проекту разработки Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАОТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020-112-УГиРПО-З

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-технологических документов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 20:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_КП_ДТПР_ВТСМ__400557299_v1_.DOCX

    ТЗ_КП_ДТСР_Черничное__400557300_v1_.DOCX

    ТЗ_КП_ППЭ_Няхартинское__400557302_v1_.DOCX

    Документация_на_пред._квалиф._2020_112_УГиРПО_З.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Контактный телефон

    +7 3452 68-03-75

    Факс

    +7 3452 68-03-33

    Адрес электронной почты

    vvbugaev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бугаев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дополнение к технологическому проекту разработки Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048489Подведение итогов не позднее Дополнение к технологическому проекту разработки Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАОТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дополнение к технологическому проекту разработки Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по мест контрагентаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    не требуется
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    72.1

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот 1 – Дополнение к технологическому проекту разработки Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО"

    Кол-во:

    Лот 2

    Дополнение к технологической схеме разработки Черничного нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048489Подведение итогов не позднее Дополнение к технологической схеме разработки Черничного нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАОТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дополнение к технологической схеме разработки Черничного нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    не требуется
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    72.1

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дополнение к технологической схеме разработки Черничного нефтегазоконденсатного месторождения ЯНАО"

    Кол-во:

    Лот 3

    Проект пробной эксплуатации Няхартинского газоконденсатного месторождения ЯНАО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048489Подведение итогов не позднее Проект пробной эксплуатации Няхартинского газоконденсатного месторождения ЯНАОТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проект пробной эксплуатации Няхартинского газоконденсатного месторождения ЯНАО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    не требуется
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    72.1

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот 3 – Проект пробной эксплуатации Няхартинского газоконденсатного месторождения ЯНАО"

    Кол-во:

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