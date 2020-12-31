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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048487
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поверка приборов Метран-150
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 19:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 906 620-22-22
Факс
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Адрес электронной почты
fandeena@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жваков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поверка приборов Метран-150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 10:00 GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048487Дата и время окончания срока приема заявок Поверка приборов Метран-150Тула
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048487Дата и время вскрытия заявок Поверка приборов Метран-150Тула
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048487Подведение итогов не позднее Поверка приборов Метран-150Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка приборов Метран-150
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
45.20.21.222
Документация лота
Кол-во: 29
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