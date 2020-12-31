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    Главная / Торги / Поверка приборов Метран-150

    Поверка приборов Метран-150

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048487Дата и время окончания срока приема заявок Поверка приборов Метран-150ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048487

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    17

    Наименование закупки

    Поверка приборов Метран-150

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 19:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_тендер_по_поверке_29_приборов_Метран_150.docx

    ГП048487_applic_open_protocol_lot_468839.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 906 620-22-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fandeena@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жваков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поверка приборов Метран-150

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 10:00 GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048487Дата и время окончания срока приема заявок Поверка приборов Метран-150Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048487Дата и время вскрытия заявок Поверка приборов Метран-150Тула

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048487Подведение итогов не позднее Поверка приборов Метран-150Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048487Подведение итогов не позднее Поверка приборов Метран-150Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поверка приборов Метран-150

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.222

    Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826636/name/5ffee3704e6b04.95767908

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поверка приборов Метран-150"

    Кол-во: 29

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