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    Главная / Торги / Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта (ОСАГО).

    Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта (ОСАГО).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822675Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортагород МахачкалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009822675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта (ОСАГО).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 18:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_Услуги_без_приложения_ОСАГО.docx

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.docx

    Проект_договора_по_запросу_предложений_в_электронной_форме.pdf.pdf

    Реестр_транспорта_2020_2021.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Юридический адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Почтовый адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Контактный телефон

    +7 722 68-20191 доб. 10

    Факс

    +7 8722 68-20-19 доб. 110

    Адрес электронной почты

    dgs_zakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газимагомедов Ризван Казимович

    Место рассмотрения предложений

    город Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 17:0029.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822675Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортагород Махачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта

    Начальная цена

    257 160,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условие оплаты является критерием оценки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Адрес местонахождения

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 103.00000

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