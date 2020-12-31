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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории

    Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    232

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    18.12.2020 19:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоги_232_.pdf

    Уведомление_1_от_28.12.2020.docx

    Извещение_232__от_28.12.2020..doc

    Документация_232.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 499 580-49-98 доб. 43267

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    MSChumakov@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чумаков Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 10:00 GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822736Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 23:5915.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822736Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822736Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории

    Начальная цена

    14 082 156,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.5

    Приборы для контроля прочих физических величин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839411/name/6017c0f59f17e6.38191499

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 11.00000

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