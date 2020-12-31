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Номер извещения
32009822736
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
18.12.2020 19:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
Контактный телефон
+7 499 580-49-98 доб. 43267
Факс
+7 499 580-49-98
Адрес электронной почты
MSChumakov@amurgpz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чумаков Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1
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Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 10:00 GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822736Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 23:5915.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822736Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822736Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лабораторииРоссийская Федерация, 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования для контроля масла для центральной заводской лаборатории
Начальная цена
14 082 156,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Адрес местонахождения
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
26.51.5
26.51
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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