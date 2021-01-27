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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением "Обьединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерациии

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением "Обьединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерациии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 10:0027.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048482Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением "Обьединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерациии

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    119285, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, строение 12, этаж 1, помещение 1, комнаты №№ 41-52, 54, 54а, 54б.

    Номер извещения

    ГП048482

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации.

    Начальная цена

    4057309.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    18-12-2020 18:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.01.2021 12:00

    Дата и время проведения

    01.02.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_181220000235201_ГП048482__1_.rtf

    Фото.pdf

    Согласие_собственника.pdf

    Техническая_документация.pdf

    Аукционная_документация.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Тип и состояние нежилого помещения: нежилое помещение, удовлетворительное, рабочее.

    Форма собственности имущества

    Государственная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Юридический адрес

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    Контактный телефон

    +7 499 147-81-50

    Адрес электронной почты

    petrova@fgu-obp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Оксана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Дорохов Сергей Иванович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@fgu-obp.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 916 508-86-22

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    В соответствии с аукционной документацией

    Обременения (ограничения)

    Нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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