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Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением "Обьединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерациии
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
119285, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, строение 12, этаж 1, помещение 1, комнаты №№ 41-52, 54, 54а, 54б.
Номер извещения
ГП048482
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предмет договора
На право заключения договора аренды нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным учреждением «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации.
Начальная цена
4057309.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 18:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.01.2021 12:00
Дата и время проведения
01.02.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Тип и состояние нежилого помещения: нежилое помещение, удовлетворительное, рабочее.
Форма собственности имущества
Государственная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Юридический адрес
119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,
Контактный телефон
+7 499 147-81-50
Адрес электронной почты
petrova@fgu-obp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Оксана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Дорохов Сергей Иванович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@fgu-obp.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 916 508-86-22
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
В соответствии с аукционной документацией
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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