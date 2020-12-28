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Номер извещения
32009822563
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 18:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
Почтовый адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
Контактный телефон
+7 8722 68-53-54
Факс
+7 8722 68-53-54
Адрес электронной почты
gmm_zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кантеев Валерий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Махачкала
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
Адрес местонахождения
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
45.20
45.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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