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    Главная / Торги / Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048472Дата и время окончания срока приема заявок Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 17:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048472Дата и время окончания срока приема заявок Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 23:0020.01.2021 23:0020.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048472Подведение итогов не позднее Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 23:0020.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048472Подведение итогов не позднее Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 120 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Весы конвейерные HASLER (Согласно ТЗ) или аналог"

    Кол-во: 2

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