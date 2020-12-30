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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009822484
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security (расширенный)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
Почтовый адрес
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
Контактный телефон
+7 4722 30-65-66
Факс
+7 4722 30-65-96
Адрес электронной почты
V.Ivanov@belregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security (расширенный)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security (расширенный)Белгород
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822484Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security (расширенный)Белгород
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 17:0011.01.2021 17:0011.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822484Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security (расширенный)Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security (расширенный)
Начальная цена
704 424,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз Белгород»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»
Адрес местонахождения
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 590.00000
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