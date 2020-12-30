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    Главная / Торги / Оказание услуг по вывозу отходов от производства и строительного мусора

    Оказание услуг по вывозу отходов от производства и строительного мусора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822456Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу отходов от производства и строительного мусораКоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009822456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по вывозу отходов от производства и строительного мусора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 17:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._Извещение__1_.docx

    2._Документация.docx

    приложение_1_к_документации_Проект_договора.doc

    приложение_2_к_извещению_Техническое_задание.doc

    протокол_рассмотрения_заявок__оценка_и_сопоставление_выбор_победителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1353

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царькова Екатерина Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по вывозу отходов от производства и строительного мусора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822456Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу отходов от производства и строительного мусораКоролёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вывозу отходов от производства и строительного мусора

    Начальная цена

    391 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    38.1

    Отходы; услуги по сбору отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.11

    Сбор неопасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833399/name/600aaa1fa3c143.37816860

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор неопасных отходов"

    Кол-во:

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