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    Главная / Торги / Ремонт фасадов зданий завода

    Ремонт фасадов зданий завода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048470Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт фасадов зданий завода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое_задание.pdf

    ведомость_дефектов.pdf

    ГП048470_ремонт_фасадов_зданий_завода.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт фасадов зданий завода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 16:00 GMT +311.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048470Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 16:0011.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048470Дата и время вскрытия заявок Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    11.02.2021 23:5911.02.2021 23:5911.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048470Подведение итогов не позднее Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.02.202111.02.2021 23:5911.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048470Подведение итогов не позднее Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт фасадов зданий завода

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ремонт фасадов зданий завода

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.31.10.110

    Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок

    Классификатор ОКВЭД2

    41

    Строительство зданий

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    18.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/892149/name/606c2654580d30.52246400

    06.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт фасадов зданий завода"

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
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