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Номер извещения
ГП048470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт фасадов зданий завода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Ремонт фасадов зданий завода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 16:00 GMT +311.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048470Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 16:0011.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048470Дата и время вскрытия заявок Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопск
Подведение итогов не позднее
11.02.2021 23:5911.02.2021 23:5911.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048470Подведение итогов не позднее Ремонт фасадов зданий заводаКрасноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт фасадов зданий завода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт фасадов зданий завода
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
43.31.10.110
41
Документация лота
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