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    Главная / Торги / Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 для проекта ВРУ АГХК

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 для проекта ВРУ АГХК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048468Дата и время окончания срока приема заявок Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки продукции в адрес участника такого отбора.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048468

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 для проекта ВРУ АГХК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ_131_2020_Конденсатор_основной_Версия_0.doc

    ТТ_132_2020_Теплообменник_основной_Версия_0.doc

    ТТ_133_2020_Переохладитель_кубоваой_жидкости_Версия_0.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки продукции в адрес участника такого отбора.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048468Подведение итогов не позднее Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки продукции в адрес участника такого отбора.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки продукции в адрес участника такого отбора.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.30.22.138

    Конденсаторы теплообменного оборудования ядерных энергетических установок

    28.25.11.110

    Теплообменники

    25.30.12.115

    Оборудование теплообменное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оборудование по опросным листам"

    Кол-во:

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