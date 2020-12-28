Лот 1

Настоящей процедурой ПАО "Криогенмаш" приглашает к участию в предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку: 1) Основной конденсатор ТТ 131 -2020 2) Переохладитель ТТ133-2020 3) Теплообменник ТТ 132-2020 Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки продукции в адрес участника такого отбора.