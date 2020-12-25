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    Главная / Торги / Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 17:3025.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048469Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Документацией о закупке.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_Извещению_о_закупке__Проект_договора_.pdf

    Приложение___1_к_Извещению_о_закупке__Проект_договора_.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Извещение_о_закупке.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    +7 8152 48-51-55

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Denis.Korolkov@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корольков Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с Документацией о закупке.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.01.202115.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП048469Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Документацией о закупке.

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 23:5922.01.2021 23:5922.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048469Подведение итогов не позднее Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Документацией о закупке.

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 23:5922.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048469Подведение итогов не позднее Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Документацией о закупке.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Начальная цена

    3 037 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Классификатор ОКПД2

    05.10.10.131

    Уголь марки Д - длиннопламенный

    Классификатор ОКВЭД2

    05.10

    Добыча и обогащение угля и антрацита

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»"

    Кол-во: 1.0

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