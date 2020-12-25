www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
+7 8152 48-51-55
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Denis.Korolkov@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корольков Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
В соответствии с Документацией о закупке.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.01.202115.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП048469Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Документацией о закупке.
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 23:5922.01.2021 23:5922.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048469Подведение итогов не позднее Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Документацией о закупке.
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»
Начальная цена
3 037 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
05.10.10.131
05.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.