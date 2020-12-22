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    Главная / Торги / закупка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр., верх клапан 40, низ глухой (25) в количестве 1000 шт. , с доставкой до с. Тербуны, Липецкой области

    закупка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр., верх клапан 40, низ глухой (25) в количестве 1000 шт. , с доставкой до с. Тербуны, Липецкой области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 17:0022.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048465Дата и время окончания срока приема заявок поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048465

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр., верх клапан 40, низ глухой (25) в количестве 1000 шт. , с доставкой до с. Тербуны, Липецкой области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Юридический адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Почтовый адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Контактный телефон

    +7 905 044-89-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agerasimov@oil48.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тербунский район

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 17:00 GMT +322.12.2020 17:0022.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048465Дата и время окончания срока приема заявок поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский район

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 17:0022.12.2020 17:0022.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048465Дата и время вскрытия заявок поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский район

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2020 18:0022.12.2020 18:0022.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048465Подведение итогов не позднее поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 18:0022.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048465Подведение итогов не позднее поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Адрес местонахождения

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Классификатор ОКПД2

    13.92.21

    Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мягкий контейнер 95*95*180 4 стр. верх клапан 40 , низ глухой "

    Кол-во:

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