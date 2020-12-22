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Номер извещения
ГП048465
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр., верх клапан 40, низ глухой (25) в количестве 1000 шт. , с доставкой до с. Тербуны, Липецкой области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Почтовый адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Контактный телефон
+7 905 044-89-35
Факс
--
Адрес электронной почты
agerasimov@oil48.com
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Тербунский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 17:00 GMT +322.12.2020 17:0022.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048465Дата и время окончания срока приема заявок поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский район
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 17:0022.12.2020 17:0022.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048465Дата и время вскрытия заявок поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский район
Подведение итогов не позднее
22.12.2020 18:0022.12.2020 18:0022.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048465Подведение итогов не позднее поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой областиТербунский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мягких контейнеров 95*95*180 4 стр. верх клапан 40, низ глухой (25) , с доставкой до с. Тербуны , Липецкой области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Адрес местонахождения
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
13.92.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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