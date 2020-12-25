Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы Консультант Плюс

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы Консультант Плюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822478Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение информационных услуг системы КонсультантПлюсХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009822478

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы Консультант Плюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 17:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание__приложение__1_к_договору_.docx

    Проект_договора.docx

    Приложение___2_к_договорау__Спецификация__.doc

    Извещение_ЗК_СМП.docx

    Итоговый_протокол_ЗК_216.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    495 доб.573-70-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    CHernovaEV@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение информационных услуг системы КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:3028.12.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822478Подведение итогов не позднее Приобретение информационных услуг системы КонсультантПлюсХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение информационных услуг системы КонсультантПлюс

    Начальная цена

    1 609 646,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    63.11.13.000

    Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823411/name/5fec47b0209bd9.67946340

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211047844
    КО №1116/КО - Поставка запорной арматуры 292/78/2022 для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1116/КО - Поставка запорной арматуры 292/78/2022 для нужд Общество с ограниченной...
    588471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    13 612 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014001
    Поставка комплектующих для столярного цеха на ВЗиС 2.2, Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.
    Поставка комплектующих для столярного цеха на ВЗиС 2.2, Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты...
    592374
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП237295
    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ.
    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ.
    593993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211083585
    Выполнение поверочных расчетов, проектной и рабочей документации по реконструкции ЦТП № 06-07-022 с учетом увеличения тепловой нагрузки для подключения объекта капитального строительства «Нежилое здание 2205.1 кв.м.», расположенного по адресу: г. Москва, Царицыно, ул. Весёлая, д. 2 (22VP0722)
    Выполнение поверочных расчетов, проектной и рабочей документации по реконструкции ЦТП №...
    594040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    838 416
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083573
    Мешки для мусора
    Мешки для мусора
    594057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    120 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014162
    Закупка задвижки клиновой
    Закупка задвижки клиновой
    593209
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП136230
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    572651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП237292
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги Лобня - аэропорт Шереметьево".
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция...
    594034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить