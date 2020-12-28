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    Главная / Торги / Поставка трассоискателей

    Поставка трассоискателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:5928.12.2020 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трассоискателяНальчикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трассоискателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание_ред_1.docx

    Извещение_29_2020_МИ.doc

    Приложение_3.docx

    Проект_договора.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    документация_29_2020_МИ.docx

    итоговый_протокол_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Юридический адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Почтовый адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Контактный телефон

    +7 8662 40-23-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omtskbgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панжокова Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нальчик

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трассоискателя

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822240Подведение итогов не позднее Поставка трассоискателяНальчик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трассоискателя

    Начальная цена

    268 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Адрес местонахождения

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824157/name/5fed700e580942.73934571

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 2.00000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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