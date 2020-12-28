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Наименование процедуры
Открытое публичное предложение в электронной форме № ППР-11/20 на право заключения договора поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с документацией
Номер извещения
ГП048466
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Право заключения договора поставки материалов повторного использования.
Начальная цена
4500000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 17:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2020 12:00
Дата и время проведения
30.12.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1460
Адрес электронной почты
tender@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марченков Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Бычков Евгений Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1460
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4. документации публичного предложения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией публичного предложения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Обременений нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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