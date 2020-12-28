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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение в электронной форме № ППР-11/20 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Открытое публичное предложение в электронной форме № ППР-11/20 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048466Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора поставки материалов повторного использования.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение в электронной форме № ППР-11/20 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с документацией

    Номер извещения

    ГП048466

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Право заключения договора поставки материалов повторного использования.

    Начальная цена

    4500000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    18-12-2020 17:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2020 12:00

    Дата и время проведения

    30.12.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Приложение___1_к_документации__форма_заявки_.doc

    Протокол_подачи_ценовых_предложений.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1460

    Адрес электронной почты

    tender@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченков Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Бычков Евгений Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1460

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4. документации публичного предложения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией публичного предложения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Обременений нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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