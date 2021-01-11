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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009822231
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка туалетного мыла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 16:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
Почтовый адрес
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
+7 8212 20-13-20
Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка туалетного мыла
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка туалетного мыла
Начальная цена
141 175,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 28.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Адрес местонахождения
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
20.41.31.110
20.41.3
Документация лота
Кол-во: 1486.00000
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