Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования

    Поставка сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:5928.12.2020 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка генератора сварочногоНальчикПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    документация_27_2020_МИ.docx

    Извещение_27_2020_МИ.doc

    Приложение_3.docx

    Проект_договора.docx

    ТЗ.docx

    итоговый_протокол_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Юридический адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Почтовый адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Контактный телефон

    +7 8662 40-23-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omtskbgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панжокова Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нальчик

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка генератора сварочного

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822247Подведение итогов не позднее Поставка генератора сварочногоНальчик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка генератора сварочного

    Начальная цена

    440 235,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Адрес местонахождения

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826024/name/5ffdc01d273c21.14222038

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрического оборудования"

    Кол-во: 3.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013951
    Поставка сварочного оборудования для объектов строительства: "Ковыктинское ГКМ Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос. Окунайский, ЦДКС", "КС-1 "Салдыкельская" МГ "Сила Сибири" Этап 6.1" для нужд АО "СТНГ"; "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ", "Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ Этап 1 ДКС (3 очередь) ГП-1 ГП-2", "ДКС на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ (2 очередь)" для нужд ООО "ГСП-2"; "КС-5 "Нагорная" МГ "Сила Сибири" Этап 6.5" для нужд ООО "ССК "Газрегион"; "Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3" для нужд АО "ЛГСС"
    Поставка сварочного оборудования для объектов строительства: "Ковыктинское ГКМ Этап 5 УКПГ-2,...
    592126
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Запрос предложений № 32211070521
    поставка по номенклатурной группе: сварочное оборудование №5-01-2022
    поставка по номенклатурной группе: сварочное оборудование №5-01-2022
    591972
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 305 239
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Запрос (ценовых) котировок № 32211053004
    Поставка паяльных ремонтных станций в комплекте с инструментами и насадками.
    Поставка паяльных ремонтных станций в комплекте с инструментами и насадками.
    589326
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    784 968
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений № 32211068028
    Запрос предложений по отбору организации для поставки сварочных аппаратов для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (010-СМТС-01-2022).
    Запрос предложений по отбору организации для поставки сварочных аппаратов для нужд АО "Газпром...
    591603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 322 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013773
    Поставка сварочных материалов для объекта КЦ-7 КС «Сосногорская» Этап 1. «Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец»
    Поставка сварочных материалов для объекта КЦ-7 КС «Сосногорская» Этап 1. «Реконструкция...
    591504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225222
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу МАШИНА ДЛЯ СВАРКИ ПЛЕНОК М6-АП-2Е
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу МАШИНА ДЛЯ СВАРКИ...
    520488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    294
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 11:17
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225152
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВ
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ...
    520782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    21
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:52
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225128
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВ
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ...
    521003
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    7
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:35
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить