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Номер извещения
ГП048481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 18:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4
Почтовый адрес
105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6
Контактный телефон
495 доб.4195101
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@rusgasshelf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Житников Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048481Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 18:0030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048481Подведение итогов не позднее Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"
Начальная цена
20 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«РУСГАЗШЕЛЬФ»
Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4
105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6
31
46.65
46.65
Документация лота
Кол-во:
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