Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048481

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24.12.20-ОЗП

    Наименование закупки

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 18:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация_Приложение___1_к_техническому_заданию.xlsx

    Документация_ОЗП_мебель.docx

    Извещение_ОЗП_поставка_мебели.doc

    выписка_из_протокола_поставка_мебели.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    495 доб.4195101

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Житников Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048481Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 18:0030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048481Подведение итогов не позднее Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048481Подведение итогов не позднее Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "РусГазШельф"

    Начальная цена

    20 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    46.65

    Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823577/name/5fec5d983eea49.97996640

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО «РусГазШельф"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211068748
    Поставка мебели
    Поставка мебели
    591740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 440 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211061266
    Конкурентный отбор в электронной форме № АВ0006264 Поставка товаров по номенклатурной группе: мебель
    Конкурентный отбор в электронной форме № АВ0006264 Поставка товаров по номенклатурной группе:...
    590656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 879 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213995
    ТМК-3.17 Технолог оборуд Фондохр (Кемерово)
    ТМК-3.17 Технолог оборуд Фондохр (Кемерово)
    589989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213973
    ТМК-1.17.1_Технолог оборуд ВШ (Кемерово)
    ТМК-1.17.1_Технолог оборуд ВШ (Кемерово)
    589876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП924321
    Реализация невостребованного имущества ОП АО "СТНГ" находящихся в ХМАО, г. Югорск, г. Сургут
    Реализация невостребованного имущества ОП АО "СТНГ" находящихся в ХМАО, г. Югорск, г. Сургут
    298894
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2019 11:00(GMT+03:00)
    2
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    БМК
    Запрос предложений № ГП813424
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    135486
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить