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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822206Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материаловКоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822206

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение_2_к_извещению.doc

    Извещение__гсм_.docx

    приложение_1_к_извещению.docx

    Протокол_открытия__рассмотрения_и_оценки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1353

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царькова Екатерина Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822206Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материаловКоролёв

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822206Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материаловКоролёв

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2021 14:0012.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822206Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материаловКоролёв

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822206Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материаловКоролёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Начальная цена

    42,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Казахстан, 468320, Кзыл-ординская область, г. Байконур, ул. Комарова, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    46.71.1

    Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826316/name/5ffea5b2bc6048.85101459

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во:

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    Закупки корпоративных заказчиков
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