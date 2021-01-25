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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская обл., г. Тверь, ш. Петербургское, д.3, пом.1(закрытая территория). Общая площадь - 106,5 кв.м)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тверская обл., г. Тверь, ш. Петербургское, д.3, пом.1
Номер извещения
ГП048464
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская обл., г. Тверь, ш. Петербургское, д.3, пом.1(закрытая территория). Общая площадь - 106,5 кв.м)
Начальная цена
101.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10755.50
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 16:39 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.01.2021 11:00
Дата и время проведения
28.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь - 106,5 кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
18655.5
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+84 956095200 доб. 557
Адрес электронной почты
t.gudova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гудова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Кутаева Наталья Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
n.kutaeva@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 178-07-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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