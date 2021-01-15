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Номер извещения
ГП048460
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048460Дата и время окончания срока приема заявок Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.Красноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048460Дата и время вскрытия заявок Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 16:0015.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048460Подведение итогов не позднее Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.Красноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
33.12.1
33.12
Документация лота
Кол-во:
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