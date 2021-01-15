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    Главная / Торги / Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.

    Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048460Дата и время окончания срока приема заявок Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048460

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    технические_задания.pdf

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    ГП048460_обследование_строительных_конструкций_градильни__1___5.rtf

    ГП048460_Обследование_строительных_конструкций_градильни__1___5.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048460Дата и время окончания срока приема заявок Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048460Дата и время вскрытия заявок Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 16:0015.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048460Подведение итогов не позднее Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048460Подведение итогов не позднее Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041171/name/614d7e4b43c143.72416683

    24.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041132/name/614d79c4d3c375.68018295

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обследование строительных конструкций градирни №5, градирни №1."

    Кол-во:

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