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    Главная / Торги / Фрезы на 2021 год

    Фрезы на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048453Дата и время окончания срока приема заявок Фрезы на 2021 годКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    438

    Наименование закупки

    Фрезы на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048453_second_parts_protocol.rtf

    Извещение__438_о_тендере_фрезы_2021г.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-44-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фрезы на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048453Дата и время окончания срока приема заявок Фрезы на 2021 годКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048453Подведение итогов не позднее Фрезы на 2021 годКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048453Подведение итогов не позднее Фрезы на 2021 годКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фрезы на 2021 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.160

    Фрезы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/857368/name/6037cab9097802.26431652

    25.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Борфреза сферическая твердосплавная D20-6FD/C"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "Борфреза сферическая твердосплавная D12,5-6F-D/C"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Фреза пазовая прямая (10х25.4 мм; хвостовик 8 мм) по дереву Bosch 2608628373"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Фреза пазовая прямая (10х40 мм; хвостовик 12 мм) по дереву Bosch 2608628464"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Фреза пазовая прямая (15х20 мм; хвостовик 8 мм) по дереву Bosch 2608628387"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Фреза пазовая прямая (20х40 мм; хвостовик 12 мм) по дереву Bosch 2608628468"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Фреза пазовая прямая (25х40 мм; хвостовик 12 мм) по дереву Bosch 2608628469"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Фреза пазовая галтельная (16х45 мм; R8 мм; хвостовик 8 мм) по дереву Bosch 2608628369"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Фреза пазовая прямая (10х25.4 мм; хвостовик 8 мм) по дереву Bosch 2608628373"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Фреза пазовая прямая (10х40 мм; хвостовик 12 мм) по дереву Bosch 2608628464"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 25х75х25х150 83555 (304-024)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 12"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав удлиненная 25х75х25х150 83551 (304-224)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 13"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 20х75х20х150 83505 (304-022)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав удлиненная 20х75х20х150 83501 (304-222"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав длинная 20х75х20х200 310-1032 (315-036)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 16"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав длинная 20х75х20х200 300-1032 (315-236)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 17"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 3х25х3х65 83005 (304-002)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав длинная TiAlN 12х75х12х150 310-1018 (315-022-1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 12х50х12х100 83305 (304-014)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав длинная 12х75х12х150 300-1018 (315-222)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав удлиненная 12х50х12х100 83301 (304-214)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав длинная 10х75х10х150 310-1014 (315-018)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 10х38х10х100 83255 (304-012)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав длинная 10х75х10х150 300-1014 (315-218)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав удлиненная 10х38х10х100 83251 (304-212)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав длинная 8х75х8х150 310-1008 (315-012)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав длинная 8х42х8х100 310-1006 (315-010)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав длинная 8х75х8х150 300-1008 (315-212)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав длинная 8х42х8х100 300-1006 (315-210)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 6х25х6х75 83155 (304-008)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав удлиненная 6х25х6х75 83151 (304-208)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 5х25х5х75 83105 (304-006)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем тв.сплав удлиненная 5х25х5х75 83101 (304-206)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Фреза 2-хперая концевая со сферическим торцем тв.сплав удлиненная 4х25х4х65 83055 (304-004)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Фреза 2-хперая концевая с плоским торцем 1,5х5х3х38 81051 (309-204) тв.сплав"

    Кол-во: 5

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