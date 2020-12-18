www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству искусственных сооружений (ИССО) обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», Самарская область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 4044
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
v.kublickiy@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кублицкий Вячеслав Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
F
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.