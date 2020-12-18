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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству искусственных сооружений (ИССО) обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», Самарская область

    Выполнение работ по строительству искусственных сооружений (ИССО) обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», Самарская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    28С (1-19)

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству искусственных сооружений (ИССО) обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», Самарская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 4044

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    v.kublickiy@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кублицкий Вячеслав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК612.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "№28С-1 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК612+94,95, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК682.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "№28С-2 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК682+81,01, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК763.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-3 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК763+26,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК826.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-4 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. СНТ Березка-СНТ Строитель ПК826+45,58, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК845.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-5 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тольятти-Кирпичный завод на ПК845+54,41, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК873.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-6 Выполнение работ по строительству путепровода для пропуска полевых дорог на ПК873+62,6, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК224.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-7 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Шигоны-Новодевичье на ПК224+72,94, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК263.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-8 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК263+36,4, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК347.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-9 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход для пропуска полевой дороги на ПК 347+33,90, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК_379.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-10 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Тайдаково-Левашовка на ПК379+05,80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК450.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-11 Выполнение работ по строительству путепровода через основной ход в створе а.д. Левашовка-Климовка на ПК450+65,89, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК898.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-12 Выполнение работ по строительству путепровода на а.д. Тольятти-Узюково-Дмитровград на ПК898+24, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК911.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-13 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда пожарной техники на ПК911+80, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК977.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-14 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохо-зяйственной техники на ПК 977+52, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 15

    28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК21.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-15 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК21+61,51, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 16

    28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК43.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-16 Выполнение работ по строительству путепровода для проезда сельскохозяйственной техники на ПК43+06,27, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 17

    28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК150.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-17 Выполнение работ по строительству моста через р. Уса на ПК150+50, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 18

    28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК_175.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-18 Выполнение работ по строительству моста через ручей Шигонский Дол на ПК175+00, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

    Лот 19

    28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048454Дата и время окончания срока приема заявок 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048454Дата и время вскрытия заявок 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048454Подведение итогов не позднее 28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Закупочная_документация_ПК181.rar

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "28С-19 Выполнение работ по строительству путепровода на автодороге «Шигоны-Старый Тукшум» при пересечении основного хода на ПК181+37, в Самарской области (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу)"

    Кол-во: 1

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    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка предварительной подготовки газа №4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3»
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка...
    593606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    91 170 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225448
    Вагон-дом медпункт
    Вагон-дом медпункт
    591294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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