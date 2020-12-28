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    Главная / Торги / оказание услуг по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа

    оказание услуг по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048475Дата и время окончания срока приема заявок услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    51/1220/18 ОЗП

    Наименование закупки

    оказание услуг по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_об_изменении_срока_подведения_итогов.docx

    Договор.DOC

    Извещение.doc

    Техническое_задание.DOCX

    Документация_о_закупке.docx

    выписка_протокола.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134

    Контактный телефон

    495 доб.4195454

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@baltchemc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинкова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048475Дата и время окончания срока приема заявок услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048475Дата и время вскрытия заявок услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 19:0031.12.2020 19:0031.12.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048475Подведение итогов не позднее услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 19:0031.12.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048475Подведение итогов не позднее услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.

    Начальная цена

    15 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134

    Классификатор ОКПД2

    69.10

    Услуги юридические

    Классификатор ОКВЭД2

    69.1

    Деятельность в области права

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829338/name/600560f3b34716.53040289

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа."

    Кол-во: 1

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