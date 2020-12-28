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Номер извещения
ГП048475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
Контактный телефон
495 доб.4195454
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@baltchemc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048475Дата и время окончания срока приема заявок услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048475Дата и время вскрытия заявок услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 19:0031.12.2020 19:0031.12.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048475Подведение итогов не позднее услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по юридическому сопровождению ЕРС проекта по строительству газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.
Начальная цена
15 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Адрес местонахождения
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
69.10
69.1
Документация лота
Кол-во: 1
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