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    Главная / Торги / Щебень

    Щебень

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822072Дата и время окончания срока приема заявок Щебеньг.Тула ул.М.Тореза, 5а Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009822072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Щебень

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 16:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма_12._Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.docx

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NesterovaNA@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерова Наталья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Щебень

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822072Подведение итогов не позднее Щебеньг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень

    Начальная цена

    320 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Техническое задание Лот 1

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821599/name/5feac578665ce2.98608816

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 300.00000

    Лот 2

    Щебень

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822072Подведение итогов не позднее Щебеньг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень

    Начальная цена

    402 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Техническое_задание__Лот2.doc

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821603/name/5feac600565958.83282148

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 300.00000

    Лот 3

    Щебень

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822072Подведение итогов не позднее Щебеньг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень

    Начальная цена

    952 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Техническое_задание__Лот3.doc

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821609/name/5feac66d895200.15720850

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 1000.00000

    Лот 4

    Щебень

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822072Подведение итогов не позднее Щебеньг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень

    Начальная цена

    292 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Техническое_задание__Лот4.doc

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821614/name/5feac6d11e2339.70278999

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 250.00000

    Лот 5

    Щебень

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822072Подведение итогов не позднее Щебеньг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень

    Начальная цена

    335 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Техническое_задание__Лот5.doc

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821618/name/5feac7225ec6a3.54837976

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 300.00000

    Лот 6

    Щебень

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822072Подведение итогов не позднее Щебеньг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень

    Начальная цена

    335 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Техническое_задание__Лот6.doc

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821626/name/5feac77ee86462.45586417

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 300.00000

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    Прием заявок:
    01.11.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП017677
    Изготовление щебеночной продукции (Отсев).
    Изготовление щебеночной продукции (Отсев).
    352000
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    16.06.2020 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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