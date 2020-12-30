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    Главная / Торги / Инструмент на 2021 год

    Инструмент на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048451Дата и время окончания срока приема заявок инструмент на 2021 годКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048451

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    437

    Наименование закупки

    Инструмент на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048451_second_parts_protocol.rtf

    Извещение__437_о_тендере_ин_т_2021г.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-44-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048451Дата и время окончания срока приема заявок инструмент на 2021 годКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048451Подведение итогов не позднее инструмент на 2021 годКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048451Подведение итогов не позднее инструмент на 2021 годКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент на 2021 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863047/name/6040c622304494.78903025

    04.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина Калибр ПЭШМ-150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Угловая шлифмашина Makita 9562 CVH"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Угловая шлифмашина Makita GA9030SFK1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2071 F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP482SYE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Вибрационная шлифмашина Makita BO 4555"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Электрорубанок Bosch GHO 26-82 0.601.594.303"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Лобзик электрический Bosch GST 850 BE (060158F123) 600 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Пусковая рукоятка к пневмотрамбовке ТП-28А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Кусачки боковые усиленные 200мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Клейма цифровые стальные №10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Клейма цифровые стальные №8 Gravurem Standart"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Клейма цифровые стальные №10 Gravurem Standart"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Клейма цифровые стальные №10 Gravurem Extra ( с пластиковым держателем клейм до 20мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Клейма буквенные кириллица №10 Gravurem Extra"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Клейма буквенные латиница №10 Gravurem Extra"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Пила ленточная по металлу М42 20х0,9х2360мм"

    Кол-во: 48

    "Позиция 18"

    "Нож к станку СМЖ-172А.00.024 110х40х18 с резьбой М12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Ножи для гильотины НК-3421 520х75х25мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Ключ гаечный ГОСТ2839-80 22х24"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Ключ гаечный ГОСТ2839-80 10х12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Ключ гаечный ГОСТ2839-80 10х13"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Ключ гаечный ГОСТ2839-80 36х41"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Ключ гаечный ГОСТ2839-80 41х46"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Кувалда с ручкой 8 кг (длина ручки 700-900мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Кувалда кузнечная ГОСТ11401-75 с ручкой 1 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Кувалда кузнечная ГОСТ11401-75 с ручкой 2 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Молоток слесарный ГОСТ2310-77 0,5кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Молоток-кирочка каменщика 0,4 кг"

    Кол-во: 32

    "Позиция 30"

    "Рулетка ГОСТ7502-98 5м (ширина 25мм)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 31"

    "Кернер ГОСТ7213-72 160мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Полотно ножовочное ручное ГОСТ6645-86 300мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Цанга для цангового патрона ETS40 диаметр 25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Цанга для цангового патрона ETS40 диаметр 20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Цанга для цангового патрона ETS40 диаметр 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Цанга для цангового патрона ETS40 диаметр 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Цанга для цангового патрона ETS40 диаметр 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Цанга для цангового патрона ETS40 диаметр 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Цанга для цангового патрона ETS40 диаметр 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Цанга для цангового патрона ETS32 диаметр 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Цанга для цангового патрона ETS32 диаметр 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Цанга для цангового патрона ETS32 диаметр 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Цанга для цангового патрона ETS32 диаметр 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Цанга для цангового патрона ETS32 диаметр 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Цанга для цангового патрона ETS32 диаметр 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Гайка для цанги ETS 32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Гайка для цанги ETS 40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Высокоточный патрон CMT ISO30 для цанг ETS 32 (ER 32)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Цанговый патрон ER HSK-F 63 для цанг ETS 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Ключ для гаек цанг ER32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Ключ для гаек цанг ER40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Цанговый патрон SK40 ISO со штревелем и гайкой для цанг ETS40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Штревель для патрона SK40 ISO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Грунтовочный краскораспылитель с соплом 1.8 мм DeVILBISS PRiPRO LITE PRILT-GPR10-18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Облегченный краскораспылитель DeVILBISS GTiPRO LITE 1.3 мм. PROL-TE10-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Пилы ленточные столярные 5340х30х0,8х10 Fenes Passat"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Пилы ленточные столярные 5270х30х0,8х10 Fenes Passat"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Пилы ленточные столярные 2030х20х0,7х8 Fenes Passat"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Плоская стамеска NAREX WOOD LINE PLUS 10 мм 811660"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Плоская стамеска NAREX WOOD LINE PLUS 16 мм 811666"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Плоская стамеска NAREX WOOD LINE PLUS 20 мм 811670"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Плоская стамеска NAREX WOOD LINE PLUS 30 мм 811680"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Плоская стамеска NAREX WOOD LINE PLUS 40 мм 811690"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Плоская стамеска NAREX WOOD LINE PLUS 50 мм 811699"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Полукруглая стамеска NAREX SUPER 2009 LINE PROFI 10 мм 812410"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Полукруглая стамеска NAREX SUPER 2009 LINE PROFI 12 мм 812412"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Полукруглая стамеска NAREX SUPER 2009 LINE PROFI 14 мм 812414"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Полукруглая стамеска NAREX SUPER 2009 LINE PROFI 16 мм 812416"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Полукруглая стамеска NAREX SUPER 2009 LINE PROFI 20 мм 812420"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Полукруглая стамеска NAREX SUPER 2009 LINE PROFI 26 мм 812426"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Продувочный пистолет Metabo BP 10 601579000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Продувочный пистолет Metabo BP 200 601581000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Биты ECO PH2 51 мм Bosch 2608521246 (60 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Биты ECO PH2 89 мм Bosch 2608521252 (30 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Биты ECO PZ2 51 мм Bosch 2608521249 (60 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Биты ECO PZ2 мм Bosch 2608521258 (30 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 140-Li"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Блок аккумуляторов Bosch 14.4V 2.0Ah Li SCM 1 607 A35 0B9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Электролобзик BOSCH GST 150 ВСЕ 0.601.510.768"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Электрофрезер Makita 3612С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Торцевой рубанок 42 мм Irwin T0912"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Металлический рубанок Kraftool PRO INDUSTRIE WoodMaster 250х50 мм 18527-25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Гвоздезабивной пистолет PREBENA 7F-CNW90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Рубанок электрический MAKITA KP0810C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Плашка для метрической резьбы М16X2,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Набор сверл по дереву (8 шт; 3-10 мм) Metabo 626705000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Торцовочная пила Bosch GCM 8 SJL Professional 0.601.B19.100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Шарошка для правки абразивных кругов тупозубая 35х8*1,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 89"

    "Комплект угольных щеток для дрели-шуруповерта аккумуляторного BOSCH GSR 140-LI (Тип 3601JF8000) 1607000CZ1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Пилки Т101В для лобзика по дереву 100 шт. (74 мм; HCS) BOSCH 2.608.637.876"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Полотна пильные T1044DP Precision for Wood 3 шт. (250 мм; HCS) Bosch 2608667394"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Пилки T344DP 5 шт. для лобзиков (126 мм; HCS) BOSCH 2.608.633.A36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Цепь пильная STIHL Picco Duro 63 PDC3 55 зв."

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Струбцина быстрозажимная BAHCO QCB-900"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Струбцина быстрозажимная BAHCO QCB-600"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Струбцина быстрозажимная BAHCO QCB-300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Кованый усиленный лом-гвоздодер Stayer HERCULES 450 мм 22х12 мм 21643-45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Усиленный лом-гвоздодер 600 мм Hardax 41-0-126"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Усиленный лом-гвоздодер 900 мм Hardax 41-0-129"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Пневматическая дрель HAZET 9030N-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Набор шпателей "япончик" Энкор 9992"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Диск пильный по дереву (216х30х2,8/1,8 мм; Z64) CMT 292.216.64M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Кромочный фрезер MAKITA 3709"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Станок строгальный Энкор Корвет-101 91010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Чертилка TOPEX 31C703"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Столярный молоток Fiskars 16oz/13.5" 1020213"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Столярный молоток Fiskars 20oz/15.5" 1020215"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Малка Shinwa 150мм, 62588"

    Кол-во: 7

    "Позиция 109"

    "Малка Shinwa Shinwa 250мм, 62596"

    Кол-во: 7

    "Позиция 110"

    "Набор комбинированных ключей Gigant GCWS12/1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 111"

    "Набор головок 12-тигранных удлиненных(8-24 мм; 1/2") Дело Техники 622314"

    Кол-во: 7

    "Позиция 112"

    "Пильный диск STANDARD GT WO H 190x30-24 Bosch 2609256820"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Пильный диск ECO WOOD (190x30 мм; 48T) Bosch 2608644377"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Эксцентриковая пневмошлифмашина WESTER EXS-10"

    Кол-во: 6

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    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082821
    Запрос предложений по отбору организации для поставки инструмента для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (014-СМТС-01-2022).
    Запрос предложений по отбору организации для поставки инструмента для нужд АО "Газпром...
    593916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    334 069
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013835
    Закупка дисков и электродов
    Закупка дисков и электродов
    591702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП013924
    Поставка инструмента для Ставропольского участка филиала "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00010/П/26.01.2022)
    Поставка инструмента для Ставропольского участка филиала "Санкт-Петербургский" АО "Газпром...
    592069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 190 162
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211067960
    КО №228/КО - Токарный и фрезерный инструмент для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0114)
    КО №228/КО - Токарный и фрезерный инструмент для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0114)
    591649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    32 201 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП213536
    Поставка инструментов для осуществления работ Участок подготовки СОГ
    Поставка инструментов для осуществления работ Участок подготовки СОГ
    588288
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211075295
    Поставка инструмента гидравлического (п. 92 ПЗ)
    Поставка инструмента гидравлического (п. 92 ПЗ)
    592666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    557 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос предложений № ГП225836
    «Поставка и передача в собственность инструмента и оснастки для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
    «Поставка и передача в собственность инструмента и оснастки для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
    592519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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