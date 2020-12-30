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Номер извещения
ГП048451
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Инструмент на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048451Дата и время окончания срока приема заявок инструмент на 2021 годКолпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048451Подведение итогов не позднее инструмент на 2021 годКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент на 2021 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.73
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 48
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
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