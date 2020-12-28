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Номер извещения
32009821849
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение ремонта твердых покрытий вблизи откатанных ворот на КПП №№1, 2Г, 5, 6, 8, 10, 11, 12 для исключения проникновения животных на территорию контролируемой зоны аэропорта Шереметьево через КПП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 16:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 015-19-95
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Номинат Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонта твердых покрытий вблизи откатанных ворот на КПП №№1, 2Г, 5, 6, 8, 10, 11, 12, для исключения проникновения животных на территорию контролируемой зоны аэропорта Шереметьево, через КПП
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 09:3027.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821849Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта твердых покрытий вблизи откатанных ворот на КПП №№1, 2Г, 5, 6, 8, 10, 11, 12, для исключения проникновения животных на территорию контролируемой зоны аэропорта Шереметьево, через КППХимки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонта твердых покрытий вблизи откатанных ворот на КПП №№1, 2Г, 5, 6, 8, 10, 11, 12, для исключения проникновения животных на территорию контролируемой зоны аэропорта Шереметьево, через КПП
Начальная цена
1 061 546,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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