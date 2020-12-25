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    Главная / Торги / Отбор организации оказание услуг по охране объекта путём экстренного выезда группы задержания по сигналу тревоги для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслан.

    Отбор организации оказание услуг по охране объекта путём экстренного выезда группы задержания по сигналу тревоги для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслан.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:5925.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821856Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги охранные Оренбург, ул. Краснознамённая 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    473-т/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации оказание услуг по охране объекта путём экстренного выезда группы задержания по сигналу тревоги для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслан.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Извещение_КО.pdf

    03_Коммерческое_предложение__Форма_3_.xlsx

    Документация_работы__услуги.docx

    ПД_возмездного_ОУ__охрана__типов._170119.pdf..doc

    Приложение_2В__ТЗ_Услуги_без_приложений___.docx

    Итоговый_протокол_473_т_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-50

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011105@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бунина Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознамённая 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги охранные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821856Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги охранные Оренбург, ул. Краснознамённая 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги охранные

    Начальная цена

    189 654,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    80.10.1

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.1

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820307/name/5fe993577654a6.98571150

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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