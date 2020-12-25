Отбор организации оказание услуг по охране объекта путём экстренного выезда группы задержания по сигналу тревоги для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслан.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009821856 Уникальный номер закупки Номер закупки 473-т/2020 Наименование закупки Отбор организации оказание услуг по охране объекта путём экстренного выезда группы задержания по сигналу тревоги для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслан. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Юридический адрес 460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39, Почтовый адрес 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39 Контактный телефон +7 3532 34-13-50 Факс +7 3532 34-13-13 Адрес электронной почты o011105@oblgaz56.ru Ф.И.О. контактного лица Бунина Лариса Владимировна Место рассмотрения предложений Оренбург, ул. Краснознамённая 39 Закупки и тендеры Оренбургская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru