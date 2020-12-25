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    Главная / Торги / Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО «ЭкоЛайф»

    Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО «ЭкоЛайф»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048447Дата и время окончания срока приема заявок Шины для грузовой автотехники ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048447

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    039

    Наименование закупки

    Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО «ЭкоЛайф»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Извещение_ЭЛ.docx

    2_Документация_ЭЛ.docx

    4_ТЗ_шины_2021_г..docx

    4_ТЗ_шины_2021г..pdf

    График_поставки_2021_г..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛАЙФ
    Все закупки и тендеры ЭКОЛАЙФ

    Юридический адрес

    117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5

    Почтовый адрес

    117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5

    Контактный телефон

    +7 495 108-12-99

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mpanov@ecowm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панов Максим Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шины для грузовой автотехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 16:00 GMT +325.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048447Дата и время окончания срока приема заявок Шины для грузовой автотехники Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 16:0011.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048447Дата и время вскрытия заявок Шины для грузовой автотехники Химки

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048447Подведение итогов не позднее Шины для грузовой автотехники Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048447Подведение итогов не позднее Шины для грузовой автотехники Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шины для грузовой автотехники

    Начальная цена

    105 398 882,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОЛАЙФ
    Все закупки и тендеры ЭКОЛАЙФ

    Адрес местонахождения

    117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шины"

    Кол-во:

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    Москва
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