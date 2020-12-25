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Номер извещения
ГП048447
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО «ЭкоЛайф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5
Почтовый адрес
117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5
Контактный телефон
+7 495 108-12-99
Факс
--
Адрес электронной почты
mpanov@ecowm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов Максим Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шины для грузовой автотехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 16:00 GMT +325.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048447Дата и время окончания срока приема заявок Шины для грузовой автотехники Химки
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 16:0011.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048447Дата и время вскрытия заявок Шины для грузовой автотехники Химки
Подведение итогов не позднее
12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048447Подведение итогов не позднее Шины для грузовой автотехники Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шины для грузовой автотехники
Начальная цена
105 398 882,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, ДОМ 2А, КОМНАТА 5
22.11.13.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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