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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821679Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821679

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    490

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    201218_ТК_ШХ_0.2_Типовая_ДЗП_пробы_воды.docx

    Выписка_ТК_63_от_30.12.2020__1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 495 578-46-46 доб. 2510789254610201

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sv.lotyuk@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Лотюк Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:30 GMT +329.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821679Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 09:3029.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821679Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 11:0018.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821679Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821679Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    847 140,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отбор проб воды осуществляется на территории Заказчика, а проведение лабораторных исследований на территории ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827466/name/6000359736a512.45083396

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям"

    Кол-во: 1.00000

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