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    Главная / Торги / Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра

    Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822228Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009822228

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    665/ЗАВ-20

    Наименование закупки

    Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 16:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_665_ЗАВ_манс.окна.doc

    ТЗ__на_ремонт_кровли_спортцентра.doc

    Договор_на_ремонт_кровли_спортцентр.doc

    протокол__668_2_2020_ЗАВ_от_30.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822228Подведение итогов не позднее Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра

    Начальная цена

    959 517,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    43.32

    Работы столярные и плотничные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32

    Работы столярные и плотничные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823447/name/5fec4c4c13fef1.64867598

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт мансардных окон на кровле здания Спортцентра "

    Кол-во: 1.00

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    Прием заявок:
    21.05.2021 15:30(GMT+03:00)
    84 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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