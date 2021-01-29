Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуга по ремонту цифровой диспетчерской

    Услуга по ремонту цифровой диспетчерской

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048440Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуги ремонта цифровой диспетчерскойМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0035738-363-2020

    Наименование закупки

    Услуга по ремонту цифровой диспетчерской

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 1168

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуги ремонта цифровой диспетчерской

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 12:00 GMT +329.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048440Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуги ремонта цифровой диспетчерскойМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Закупка услуги ремонта цифровой диспетчерской

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП237295
    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ.
    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ.
    593993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211083585
    Выполнение поверочных расчетов, проектной и рабочей документации по реконструкции ЦТП № 06-07-022 с учетом увеличения тепловой нагрузки для подключения объекта капитального строительства «Нежилое здание 2205.1 кв.м.», расположенного по адресу: г. Москва, Царицыно, ул. Весёлая, д. 2 (22VP0722)
    Выполнение поверочных расчетов, проектной и рабочей документации по реконструкции ЦТП №...
    594040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    838 416
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083573
    Мешки для мусора
    Мешки для мусора
    594057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    120 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014162
    Закупка задвижки клиновой
    Закупка задвижки клиновой
    593209
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП136230
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    572651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП237292
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги Лобня - аэропорт Шереметьево".
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция...
    594034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213211
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЦВС
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЦВС
    577787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ИСМ
    Редукцион № ГП237297
    закупка Хрома металлического
    закупка Хрома металлического
    594028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить