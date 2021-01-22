Наименование процедуры На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Объект № 1 – Здание «Здание производственное, расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –1104,40кв.м. Объект № 2 – Здание «Гараж-склад», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –206,60 кв.м. Объект № 3 – Здание «Котельная», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь - 291,00 кв.м. Общая площадь –1602,00 кв.м.)

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а

Номер извещения ГП048442

Способ реализации Аренда

Продавец / инициатор продажи Акционерное Общество Военторг

Предмет договора На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Объект № 1 – Здание «Здание производственное, расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –1104,40кв.м. Объект № 2 – Здание «Гараж-склад», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –206,60 кв.м. Объект № 3 – Здание «Котельная», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь - 291,00 кв.м. Общая площадь –1602,00 кв.м.)

Начальная цена 52.33

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 83832.66

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок