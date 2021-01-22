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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Объект № 1 – Здание «Здание производственное, расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –1104,40кв.м. Объект № 2 – Здание «Гараж-склад», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –206,60 кв.м. Объект № 3 – Здание «Котельная», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь - 291,00 кв.м. Общая площадь –1602,00 кв.м.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а
Номер извещения
ГП048442
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Объект № 1 – Здание «Здание производственное, расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –1104,40кв.м. Объект № 2 – Здание «Гараж-склад», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь –206,60 кв.м. Объект № 3 – Здание «Котельная», расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, д. 3а (Открытая территория). Площадь - 291,00 кв.м. Общая площадь –1602,00 кв.м.)
Начальная цена
52.33
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
83832.66
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 15:42 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 10:00
Дата и время проведения
27.01.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь –1602,00 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
91732.66
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+84 956095200 доб. 557
Адрес электронной почты
t.gudova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гудова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Бадаев Равиль Шамилевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 429-49-24
Адрес местонахождения продавца/инициатора
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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