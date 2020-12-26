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    Главная / Торги / Выполнение работ по демонтажу зданий ГРП

    Выполнение работ по демонтажу зданий ГРП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 08:5926.12.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821486Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по демонтажу зданий ГРП КурскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821486

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    252-УСЛ 2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по демонтажу зданий ГРП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    252_УСЛ_2020___Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    252_УСЛ_2020___Техническая_часть.rar

    252_УСЛ_2020___Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    252_УСЛ_2020___Приложение_3___Методика_оценки_заявок.docx

    252_УСЛ_2020___Проект_договора.doc

    252_УСЛ_2020___Извещение.doc

    252_УСЛ_2020___Документация.docx

    252_УСЛ_2020___Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Юридический адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    Почтовый адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Контактный телефон

    +7 4712 39-99-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    p.hodanenok@kurskgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ходаненок Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Курск

    Закупки и тендеры Курская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по демонтажу зданий ГРП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821486Подведение итогов не позднее Выполнение работ по демонтажу зданий ГРП Курск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по демонтажу зданий ГРП

    Начальная цена

    1 040 471,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Адрес местонахождения

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Классификатор ОКПД2

    43.39

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820694/name/5fe9b29fd396c2.43984296

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 5.00000

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