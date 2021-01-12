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Номер извещения
32009821340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821340Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 12:3012.01.2021 12:3012.01.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821340Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 18:0026.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821340Подведение итогов не позднее Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.01.202126.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821340Подведение итогов не позднее Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований
Начальная цена
9 009 094,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
45 045,47 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
28.14.13.143
46.69.7
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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