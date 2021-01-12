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    Главная / Торги / Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований

    Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821340Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_в__документацию.docx

    Документация_запроса_предложений_на_выбор_поставщика_для_последующего_заключени__1_.docx

    32009821340_подведения.pdf

    32009821340_рассмотрения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821340Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 12:3012.01.2021 12:3012.01.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821340Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 18:0026.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821340Подведение итогов не позднее Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821340Подведение итогов не позднее Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследованийг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований

    Начальная цена

    9 009 094,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    45 045,47 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    45 045,47

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.143

    Устройства контрольно-измерительные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.7

    Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827546/name/600043d9c94ff3.15517258

    14.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827545/name/600043d4555649.84486880

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    26.05.2021 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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