Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009821340 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор поставщика для последующего заключения трехстороннего договора между поставщиком, покупателем(лизингодателем) и лизингополучателем на поставку комплекта оборудования для проведения лабораторных и объектовых исследований Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

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