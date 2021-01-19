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Наименование процедуры
Продажа принадлежащего ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекса зданий и сооружений для организации погрузочно-разгрузочных работ по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра (совместная продажа)
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра
Номер извещения
ГП048430
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Принадлежащий ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекс зданий и сооружений, предназначенный для организации погрузочно-разгрузочных работ, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра
Начальная цена
12502488.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1200000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 15:08 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.01.2021 18:00
Дата и время проведения
21.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В состав лота входит: 1. Здание теплого склада, нежилое строение, 1 – этажный, общей площадью 843,2 кв. м, инв.№ 134431; 2. Склад холодный, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1 000 кв.м, инв.№ 134453; 3. Склад теплый, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 843,2 кв. м, инв.№ 134454; 4. Площадки грузовые, общей площадью 1518,9 кв. м, инв.№ 12900000_0198; 5. Площадка сухогрузов, общей площадью 3732,5 кв. м, инв.№ 12900000_0251
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1207900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр Имущества осуществляется претендентами по предварительному согласованию с Продавцами (Собственниками)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 39 782 кв. м., кадастровый номер 86:07:0103007:460. Земельный участок передан Администрацией Октябрьского района в аренду ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основании договора аренды земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора № 98 от 04.05.2011
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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