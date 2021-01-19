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    Главная / Торги / Продажа принадлежащего ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекса зданий и сооружений для организации погрузочно-разгрузочных работ по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра (совместная продажа)

    Продажа принадлежащего ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекса зданий и сооружений для организации погрузочно-разгрузочных работ по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра (совместная продажа)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048430Дата и время окончания срока приема заявок Принадлежащий ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекс зданий и сооружений, предназначенный для организации погрузочно-разгрузочных работ, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. АндраМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа принадлежащего ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекса зданий и сооружений для организации погрузочно-разгрузочных работ по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра (совместная продажа)

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра

    Номер извещения

    ГП048430

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Принадлежащий ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекс зданий и сооружений, предназначенный для организации погрузочно-разгрузочных работ, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра

    Начальная цена

    12502488.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1200000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    18-12-2020 15:08 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    21.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_2_Презентация_Андра.docx

    Приложение_3_ИС_для_сайта_Андра.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В состав лота входит: 1. Здание теплого склада, нежилое строение, 1 – этажный, общей площадью 843,2 кв. м, инв.№ 134431; 2. Склад холодный, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1 000 кв.м, инв.№ 134453; 3. Склад теплый, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 843,2 кв. м, инв.№ 134454; 4. Площадки грузовые, общей площадью 1518,9 кв. м, инв.№ 12900000_0198; 5. Площадка сухогрузов, общей площадью 3732,5 кв. м, инв.№ 12900000_0251

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1207900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр Имущества осуществляется претендентами по предварительному согласованию с Продавцами (Собственниками)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Имущество расположено на земельном участке общей площадью 39 782 кв. м., кадастровый номер 86:07:0103007:460. Земельный участок передан Администрацией Октябрьского района в аренду ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основании договора аренды земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора № 98 от 04.05.2011

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
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