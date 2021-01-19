Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 39 782 кв. м., кадастровый номер 86:07:0103007:460. Земельный участок передан Администрацией Октябрьского района в аренду ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основании договора аренды земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора № 98 от 04.05.2011