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    Главная / Торги / Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota

    Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048555Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЭТП.pdf

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Форма_ТКП_с_Транспортными_расходами.xlsx

    Договор_поставки_ООО_ГАС.DOC

    Образец_Спецификации_к_типовому_договору_на_2020г..docx

    Приложение__2_Особые_условия_к_договорам_2.0.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4183

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    yu.drobotova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 13:00 GMT +325.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048555Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 15:0014.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048555Подведение итогов не позднее Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048555Подведение итогов не позднее Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.11.6

    Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842175/name/601af283119a06.56035464

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка задняя статора D41530-00202A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ротор генератора в сборе D411000-0403C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тумблер 6А125М Y06018-31365"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Трансформатор тока (выпрямитель) 0601823256/DF200BA80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Регулятор тока Y0601840259"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Ротор генератора в сборе D411000-0403C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Блок ДВС 1G09001013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вал коленчатый 1G87123016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вкладыш коленвала 1629223473"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вкладыш коленвала 1629223494"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вкладыш коренного подшипника 1629223483"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Втулка 1J05023250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кольца поршневые 1629221050"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное 0481110280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Комплект прокладок нижний 1G98699367"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Палец поршневой 1624121310"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Поршень 1606021114"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Прокладка ГБЦ Kubota 1639403313"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стопор 1624121330"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Упорный подшипник коленчатого вала 155212353"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Упорный подшипник коленчатого вала 1920223543"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шатун (комплект,вкладыши STD) 1629222016"

    Кол-во: 4

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