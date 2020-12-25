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Номер извещения
ГП048555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4183
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
yu.drobotova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 13:00 GMT +325.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048555Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota Москва
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 15:0014.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048555Подведение итогов не позднее Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти для сварочного генератора Denyo DCW-480ESW c ДВС Kubota
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
27.11.6
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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