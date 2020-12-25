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    Главная / Торги / Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)

    Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048427Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048427

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_квадрокоптер.docx

    Поставка__рамочный__БС__постоплата_.docx

    ГП_итоги.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 917 273-31-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.mironova@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронова Ия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Верхнеуслонский район

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048427Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский район

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048427Дата и время вскрытия заявок Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский район

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 23:5930.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048427Подведение итогов не позднее Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048427Подведение итогов не позднее Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации к закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации к закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации к закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    30.30.32.120

    Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Поставка__рамочный__БС__постоплата_.docx

    18.12.2020

    Техническое_задание_на_квадрокоптер.docx

    18.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825555/name/5ffd57508ab116.84167556

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квадрокоптер T-DRONES M690A"

    Кол-во: 3

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