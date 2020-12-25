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Номер извещения
ГП048427
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 917 273-31-56
Факс
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Адрес электронной почты
i.mironova@innopolis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Ия Александровна
Место рассмотрения предложений
Верхнеуслонский район
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Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048427Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский район
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048427Дата и время вскрытия заявок Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский район
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 23:5930.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048427Подведение итогов не позднее Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery) Верхнеуслонский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Квадрокоптера M690A (Drone with Smart Battery)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации к закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации к закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Адрес местонахождения
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
30.30.32.120
Документация лота
Кол-во: 3
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