Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:5928.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821445Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКО-51/2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1___Проект_договора__Лоты___1_9_.docx

    Приложение_2__Техническая_часть__Лоты___1_9.rar

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    144 460,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822570/name/5feb270f2b8002.44234573

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    118 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822495/name/5feb2159a2ee77.87064516

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    87 052,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822516/name/5feb22e534ed70.31108076

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    202 166,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822531/name/5feb242231cdb2.51129388

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    151 646,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822583/name/5feb2894394c21.53565919

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    112 061,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822589/name/5feb299a715120.62633807

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    106 486,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822602/name/5feb2ab65b8736.64668866

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    109 193,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822623/name/5feb2d0f178138.13658377

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    92 132,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822657/name/5feb2effc06e50.58923943

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АЛНАС
    Запрос предложений № ГП804302
    Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.
    Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных...
    148298
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.04.2018 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить