Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009821445 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭКО-51/2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Юридический адрес 173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2, Почтовый адрес 173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2 Контактный телефон +7 8162 62-56-47 Факс +7 8162 62-48-58 Адрес электронной почты post@oblgas.natm.ru Ф.И.О. контактного лица Белов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

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