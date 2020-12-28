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    Главная / Торги / Манометры

    Манометры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048428Дата и время окончания срока приема заявок Закуп манометровОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048428

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Манометры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки_228_манометры.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Перечень_документов.pdf

    ГП048428_second_parts_protocol.rtf

    ГП048428_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-12

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Chindyaskina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиндяскина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп манометров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048428Дата и время окончания срока приема заявок Закуп манометровОрск

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 14:0022.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048428Подведение итогов не позднее Закуп манометровОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048428Подведение итогов не позднее Закуп манометровОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп манометров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке в феврале 2021 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832890/name/600a4f7c448069.93100313

    22.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835336/name/600fec918d0754.90829859

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Манометр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Манометр"

    Кол-во: 14

    "Позиция 10"

    "Манометр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Манометр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Манометр"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Манометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Манометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Манометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Манометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Напоромер"

    Кол-во: 3

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