CП-1402-35/20 дог Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату за Товар (Партию Товара) в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарной накладной Покупателем при условии прохождения положительного тестирования при входном контроле Товара на сетях передачи данных Покупателя, получения счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты / Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 65