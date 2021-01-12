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Номер извещения
32009821269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
CП-1402-35/20 дог Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
18.12.2020 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 09:00 GMT +312.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»Казань
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821269Дата и время вскрытия заявок Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»Казань
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821269Подведение итогов не позднее Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»
Начальная цена
549 600,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 000 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
26.30.1
26.30
Документация лота
Кол-во: 10000.00000
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