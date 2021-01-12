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    Главная / Торги / CП-1402-35/20 дог Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»

    CП-1402-35/20 дог Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821269

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    CП-1402-35/20 дог

    Наименование закупки

    CП-1402-35/20 дог Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    18.12.2020 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33_СП_1402_Поставка_телевиз.IPTV_приставок_32009821269.pdf

    Договор_проект_IPTV_приставки2.docx

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_IPTV_приставки_2.docx

    Информационная_карта2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 09:00 GMT +312.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009821269Дата и время вскрытия заявок Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»Казань

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821269Подведение итогов не позднее Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821269Подведение итогов не позднее Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телевизионных IPTV приставок (STB) для оказания услуги IPTV ПАО «Таттелеком»

    Начальная цена

    549 600,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 000 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату за Товар (Партию Товара) в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарной накладной Покупателем при условии прохождения положительного тестирования при входном контроле Товара на сетях передачи данных Покупателя, получения счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты / Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 65
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    26.30.1

    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841100/name/60194e84a88079.93022746

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телевизионная IPTV приставка (STB)"

    Кол-во: 10000.00000

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